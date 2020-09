Millie Bobby Brown: “Amo que celebremos a las mujeres que luchan por sus derechos”

Millie Bobby Brown creció rápidamente. En el recuerdo quedó la pequeña Eleven, personaje que la hizo famosa en ‘Stranger Things’, para asumir su primer gran protagónico como Enola Holmes, la hermana adolescente del famoso detective inglés Sherlock Holmes en la nueva película de Netflix que se estrenó esta semana.

La actriz británica de 16 años no solo se puso en la piel de esta heroína juvenil, sino que además invirtió parte de su patrimonio personal en la cinta para incursionar en la producción. Curiosa como Enola y audaz como Eleven, Millie se ha involucrado en todas la áreas del filme, porque “no quería ser solo la estrella” sino aprender detrás de cámaras. Además, se ha rodeado de grandes actores como Helena Bonham Carter, quien hace de su madre (Eudoria), Henry Cavill como Sherlock y Sam Claflin en el papel de su otro hermano Mycroft.

La República conversó con la estrella juvenil a través del zoom .

Enola Holmes aborda la lucha de las mujeres por la igualdad y sus derechos, entre ellos, el derecho al voto. ¿Cuánto de la lucha de ella y su madre crees que aún resuena hasta nuestros días?

Amo la historia y amo que en esta era estemos celebrando a las mujeres (y a los hombres) que luchaban por sus derechos. Estas mujeres, como las sufragistas, fueron las personas que nos empoderaron y nos ayudaron a conseguir el voto. Si ahora podemos elegir es gracias a ellas, y un ejemplo igual lo vemos en muchos líderes de ahora, pero aún nos queda mucho por hacer.

¿Consideras a Enola un referente para las jóvenes?

Definitivamente, Enola es un modelo para las jóvenes de la actualidad porque, a pesar de que las personas quieren que se adapte a la sociedad que la rodea, ella ofrece resistencia. Se mueve en un mundo misógino con personas como su hermano Mycroft, pero termina encontrando su fuerza interior a pesar de eso. Y, para el final de la historia, ha descubierto quién quiere ser en sus propios términos.

¿Cómo ha sido trabajar al lado de una actriz tan poderosa como Helena Bonham Carter (Eudoria)? ¿Qué aprendiste a su lado?

Me encantó trabajar con Helena, primero, porque es una leyenda, pero, además, no me imaginaba a ninguna otra persona interpretando a mi madre. Antes de empezar a filmar, tuvimos una conversación larga y loca sobre algo que no tenía nada que ver con la película: sobre velas y aceites esenciales o algo así. Y fue maravilloso. Y al final de la charla, le dije: ‘¿crees que Eudoria es cariñosa?’. Y terminamos hablando dos horas. Tuvimos un montón de charlas eternas y fue perfecto porque las necesitábamos. Necesitábamos profundizar para no tener que hacernos tantas preguntas durante el rodaje.

Eudoria representa a una mujer que mentaliza un mundo mejor y menos machista para su hija en una época donde las mujeres no podían decidir sobre su vida y futuro...

Tanto Enola como Eudoria tienen mucho que ofrecer. Eudoria es un personaje que sabe que no puede ser libre, siempre tuvo que manejarse con discreción porque sabe que no tiene poder. Pero está decidida a crear un mundo en donde su hija pueda tener poder y libertad. Por eso es feminista y por eso está a favor del sufragio. Es muy inteligente, y es una persona que te ayuda a crecer espiritualmente.

De cierta forma, Enola Holmes enganchará a los más jóvenes con una gran historia como es Sherlock Holmes. En este caso, el detective no es el protagonista, pero su hermana le sigue los pasos. ¿Por qué crees que es importante volver a los clásicos?

Me encantan las historias preexistentes, son muy emocionantes. Amo los buenos remakes, me gusta revisitar las historias, cambiarlas un poco es divertido. Hay una historia propia de Sherlock antes de Enola, pero en esta visita estamos viendo un lado diferente de Sherlock. Creo que los remakes les dan oportunidad a las historias de ser contadas de forma distinta.