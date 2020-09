Daniel Radcliffe volvería a interpretar a Harry Potter si no está involucrada J.K. Rowling

A pesar que Daniel Radcliffe lleva años intentando dejar el personaje de Harry Potter, el público no olvida su interpretación y desea verlo en una nueva entrega de la saga.

En varias ocasiones, Radcliffe aseguró que no desea volver a la franquicia cinematográfica que impulsó su carrera como actor pero, tal como informa la web We Got This Covered, esta decisión podría ser descartada si Warner Bros acepta su petición: que J.K. Rowling no este implicada en una nueva cinta del mago.

Esto se debe a las acusaciones que se han hecho contra la autora, que la colocan como una persona transfóbica, por los comentarios publicados en su cuenta de Twitter.

Daniel Radcliffe criticó a Rowling en una carta escrita a los fans en donde aseguraba que “las mujeres transgénero son mujeres”. También indicó que espera que a nadie se le haya manchado el recuerdo que el mismo tuvo cuando leyó los libros de Harry Potter porque “es sagrado”.

Si la información del portal es cierta, es posible que Warner Bros este trabajando es un nuevo filme de Potter que adaptaría la obra de teatro El niño maldito, que J.K. Rowling escribió y que continúa la historia de Harry y sus hijos.

Harry Potter es una de las sagas cinematográficas más exitosas de los últimos años. Foto: Warner Bros.

