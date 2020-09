Poltergeist: secuela del clásico de terror podría estar en desarrollo

Poltergeist es uno de los mayores exponentes del cine de terror. Luego de 38 años desde su estreno, la película dirigida por Tobe Hooper sigue causando terror y asombro entre los espectadores.

Como cada mes de octubre, la cinta se convertirá en una de las elecciones favoritas para ver en Halloween a pesar de que su historia se conozca de memoria. Sin embargo, pronto podría tener una continuación para alegría de los fans.

Según dio a conocer We Got This Covered, Hollywood estaría muy interesado en realizar una secuela y ahondar más en el mundo de los muertos. ¿Se tratará de un éxito o nuevo fracaso para la saga?

Como se recuerda, Poltergeist contó con una segunda y tercera parte, una serie e incluso un remake. Todas terminaron en un rotundo fracaso, por lo que a muchos les extraña que las dos primeras secuelas no hayan sido eliminadas del canon.

Poltergeist cuenta cómo una familia americana de clase media se traslada a vivir a un idílico barrio. No obstante, dentro de la casa empiezan a suceder fenómenos paranormales para los que no hay explicación posible.

La película consiguió tres nominaciones en los Óscar: mejores efectos visuales, BSO y efectos de sonido. A pesar de no llevarse ningún galardón, consiguió ser reconocida por la primera categoría en los Premios BAFTA.

Cine & series, últimas noticias: