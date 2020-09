Knives Out 2: Daniel Craig será el único actor que regresará en la secuela

Knives Out, llamada también Puñales por la espalda, fue una de las películas más aclamadas de la última temporada. Su éxito ha sido tal que el director Ryan Johnson ya alista la segunda parte.

En una entrevista con Magazine, el cineasta resaltó que no se trata de una continuación directa de la obra original. Además, dejó entrever que, a diferencia de los otros personajes, solo el detective Benoit Blanc volvería.

“Necesito llegar a un título para ella para que pueda parar de llamarla ‘La secuela de Knives Out’ porque es solo Daniel Craig como el famoso detective con un elenco totalmente nuevo”, reveló el cineasta al medio.

En cuanto a la realización de la segunda parte, contó que es un reto empezar de cero. “Ha sido complicado porque trabaje la idea para la primera durante cerca de 10 años. Y esta la estoy comenzando con una página en blanco”, explicó.

Knives Out cuenta cómo el novelista Harlan Thrombey es encontrado muerto en su mansión, justo después de una celebración familiar. Ante esto, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc es reclutado para encontrar al verdadero culpable.

La película fue galardonada por Mejor guion original en los Oscar 2020. Así, logró superar a otras fuertes contendientes de la temporada como Parasite, 1917, Once upon a time in Hollywood e Historia de un matrimonio.

