Betty, la fea: una peruana y su historia de amor que inició en casa de los Pinzón

El amor no tiene lugar, tiempo, ni hora y eso lo sabe Julia Gutiérrez Arias; una peruana que llegó a Colombia en el 2013 como pasante de geología.

Cuando supo de su viaje, no dudó y buscó en Google ‘casa de Betty, la fea’. Con la dirección en la mano, se dirigió al barrio de Santa Teresita para conocer la famosa locación. Allí conocería a quien hoy es su esposo.

Esta singular historia fue compartida por el portal El Tiempo, quiénes conversaron con la familia y relataron cómo se conocieron. Ambos mencionaron que la vivienda fue comprada diez años después del estreno de Betty, la fea por la familia de Miguel Antonio Andrade, esposo de la peruana.

La casa ubicada en el barrio de Santa Teresita sirvió como locación para la telenovela de 1999 Betty, la fea - Crédito: Google Maps

De acuerdo con el hombre, un día regresando a su casa encontró a Julia en la puerta. Ella, con un paquete de obleas en la mano, ofreció el dulce a los propietarios como muestra de agradecimiento por permitirle tomar fotos. Esta no era la primera vez que la veía y, como en las anteriores oportunidades, quedó impactado al observarla.

“Apenas la vi se me fue el cansancio. Cuando la vi sentí una profunda tranquilidad. Me enamoré de su forma de ser, de su inteligencia. Sentí que llegaba a mi vida no para cargar mis problemas, sino para ayudarme a salir de ellos", comentó.

Tras iniciar una relación, Julia regresó a Perú y continúo con sus estudios, así como el romance a distancia con Miguel Antonio. Meses después, el joven llegó a nuestro país para conocer a la familia de su pareja. Para el 2014, ambos consolidaron su relación y se casaron en Bogotá en la casa que alguna vez fue de Betty, la fea.

“Pienso que Dios nos guarda una persona especial y luego la pone en nuestro camino”, comentó en la entrevista la compatriota.

