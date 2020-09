Scarface: remake de la cinta de Al Pacino podría ser protagonizada por Michael B. Jordan

Scarface, estrenada en 1983, es considerada como una película de culto por los fanáticos del cine. Dirigida por Brian de Palma, la producción es un remake del largometraje realizado por Howard Banks en 1932.

Después de 37 años de su estreno, Universal se encuentra trabajando en una nueva versión de la cinta protagonizada por Al Pacino. Según informa el portal Movieweb, Michael B. Jordan es uno de los actores favoritos para obtener el papel protagónico.

Aunque la noticia aún no ha sido confirmada por Universal, solo quedaría esperar que la productora comunique de manera oficial el reparto de la nueva versión de Scarface, que estaría dirigida por Luca Guadagnino (Call me by your name).

¿Quién es Michael B. Jordan?

El actor empezó a hacerse conocido por el público cuando interpretó a la Antorcha Humana en la película de Los 4 fantásticos. Luego se encargó de darle vida a Adonis Creed en Creed: la leyenda de Rocky y Creed II, así como el rol del villano Erik Killmonger en la obra cinematográfica del Universo Cinematográfico de Marvel, Black Panther.

