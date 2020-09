Peter Pan: Yara Shahidi será Campanita en cinta live action de Disney

Disney continúa dando pasos importantes en la diversificación de sus personajes y esta vez una noticia relacionada al live action de Peter Pan es muestra de ello.

Según Deadline, Yara Shahidi dará vida a Campanita (Tinkerbell) en el largometraje que tiene a Jude Law como el Capitán Garfio.

De esta manera, Shahidi se une a Alexander Molony y Ever Anderson, quienes confirmaron meses atrás su participación, a la cinta que retomará la historia vista en el clásico de 1953. Si bien no hay mayores detalles del proyecto, se espera que su lanzamiento se dé en las salas de cine y no en Disney +.

El live action, que será conocido como Peter Pan and Wendy, fue anunciado a principios del 2020, siendo el único actor confirmado, en aquel entonces, Jude Law. El largometraje estará dirigido por David Lowery (A Ghost Story, Pete’s Dragon) y contará con un guion de Toby Halbrooks.

Shahidi tuvo un papel destacado en la comedia de ABC Black-ish, lo que le permitió protagonizar el spin-off Grown-ish. La ficción narra los años universitarios de Zoey, su personaje. El éxito de la serie le dio la oportunidad de firmar un contrato a largo plazo con la televisora.

Por el momento, Disney no ha confirmado una fecha exacta para el estreno de Peter Pan.

Disney, últimas noticias: