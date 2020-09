Enola Holmes en Netflix: director desea cinco secuelas de la película

La historia de Enola Holmes, la hermana menor del famoso detective, llegó a Netflix el pasado 23 de setiembre. Rápidamente, la película se convirtió en la más vista en varios países y los fans se preguntaron si habrá continuación.

La cinta está basada en The Enola Holmes mysteries, el primero de seis libros escritos por Nancy Springer. Por este motivo, el director Harry Bradbeer decidió despejar las dudas sobre la posibilidad de adaptar las novelas restantes.

“Bueno, espero tener la energía para eso, sí. Eso sería sorprendente. ¡Alguien va a tener la energía para hacerlo! Sería maravilloso sacar cinco películas más. Quién sabe qué otros desafíos surgirán de este período realmente inquieto y productivo”, declaró para Decider.

Tras estas palabras, reveló que sí entabló conversación con Netflix y la productora Legendary Pictures para platicar sobre la secuela. Sin embargo, no pudo entrar en más detalles al respecto.

Millie Bobby Brown interpreta a Enola Holmes. Foto: Netflix

Anteriormente, la protagonista Millie Bobby Brown también se mostró muy entusiasta por la realización de más películas, en una entrevista para Deadline. La acogida de la película fue tan positiva que la ve como una apuesta segura para Netflix.

“Sí, hay más historia que contar. La historia aún no ha terminado. No ha crecido, no hay conclusión (...) Creo que siempre será alguien que está evolucionando, pero definitivamente hay más que contar en la pantalla”, fueron sus palabras.

