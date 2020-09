The Boys 2 parodia famosa escena de Avengers: Endgame y fans lo celebran

The Boys es la serie de superhéroes que transgredió el género fundado por el Universo Cinematográfico de Marvel. Al tratarse de una sátira, demostró que no teme reírse a punta de violencia y el sentido del humor más corrosivo disponible en la pantalla chica.

La segunda temporada está dando que hablar por el secreto familiar de Homelander, el temible líder de The Seven, y la escabrosa relación con Billy Butcher. Además, saco risas a sus fans gracias a la referencia Avengers: Endgame en donde las mujeres protagonizan una emblemática escena.

Como vimos en la cuarta entrega de los Vengadores, Capitana Marvel y las heroínas se reúnen y combaten codo a codo contra el ejército del villano Thanos. La escena levantó polémica y dividió al fandom, puesto que algunos la tildaban de forzada.

La controversia fue tal que The Boys 2 se animo a imitar el icónico momento en el quinto episodio, We Gotta Go Now. En este, Starlight, Queen Maeve y Stormfront protagonizan su propia película y realizan una secuencia con diálogos casi calcados de la original.

A través de las redes sociales, los fanáticos no tardaron en celebrar la referencia del show. Asimismo, dejaron en claro que están ansiosos por ver más guiños en lo que queda de la temporada.

The Boys 2 - sinopsis

La segunda temporada de The Boys encuentra a nuestros protagonistas escapando de la ley, cazados por los Supes (superhéroes) e intentando desesperadamente reagruparse y luchar contra Vought.

Por su parte, Starlight debe encontrar su lugar en The Seven, por lo que Homelander decide asumir el control total. Pero su poder se ve amenazado por la incorporación de Stormfront, una nueva Supe experta en redes sociales que tiene sus propios planes.

