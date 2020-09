Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown desea realizar una secuela para Netflix

Sherlock Holmes es una figura célebre de la literatura cuyos misteriosos casos forman parte de la cultura pop. Sin embargo, poco se conoce sobre su hermana menor, Enola Holmes, por lo que Netflix decidió realizar una película para contar su historia.

Los fans acérrimos de las novelas estaban escépticos por el resultado, pero el estreno de la cinta en la plataforma fue todo un éxito posicionándola como el título más visto en Perú y varios países alrededor del mundo.

Enola Holmes, la película que aleja a Millie Bobby Brown de su papel en Stranger Things - Crédito: Netflix

La acogida de la película fue tan positiva que los fans han pedido una segunda parte y la protagonista no podía estar más de acuerdo con la idea. En una entrevista para Deadline, Millie Bobby Brown, comentó sobre las posibilidades de una continuación.

“Sí, hay más historia que contar. La historia aún no ha terminado. No ha crecido, no hay conclusión (...) Creo que siempre será alguien que está evolucionando, pero definitivamente hay más que contar en la pantalla”, declaró al medio.

i believe in enola holmes and viscount tewksbury supremacy ✨ #EnolaHolmes pic.twitter.com/QfVqcD3sUy — jadyn ☂︎ || tom holland simp (@G0LDENF0LKL0RE) September 24, 2020

¿De qué trata Enola Holmes? En su cumpleaños 16, la protagonista acude a sus hermanos, Sherlock y Mycroft Holmes, para encontrar a su desaparecida madre. No obstante, ellos hacen todo lo contrario y deciden que es momento de educarla.

Así es como empiezan las aventuras de la menor y su lucha por seguir siendo libre. Además, la menor de la familia demostrará ser una detective con muchos talentos y habilidades para la investigación.

