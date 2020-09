Tom Hanks en Forrest Gump: actor pagó para que película finalice su filmación

De entre de todas las películas que ha filmado Tom Hanks, una de sus historias más populares es sin duda Forrest Gump. Con Robin Wright de coprotagonista, la ficción logró ser una de las más taquilleras de 1994.

A 26 años de su llegada a los cines, el actor ha hablado de la cinta y del detrás de cámaras. De hecho, en una reciente entrevista comentó sobre el dinero que tuvo que desembolsar para seguir adelante con la filmación.

En conversación con el periodista Graham Bensinger, Tom Hanks dijo que él y el director Robert Zemeckis pagaron para la realización de varias escenas, luego de que Paramount ajustara el presupuesto de Forrest Gump.

“Robert me dijo: ‘Esta película va a costar tantos dólares. No es barata’. Yo le dije que estaba bien y me contestó: ‘Vamos a dividir esa cantidad y Paramount nos devolverá. Eso si, ellos nos deberán dar un porcentaje de las ganancias’. Las partes estuvimos de acuerdo y la transacción nos resultó beneficiosa”, explicó.

Más que pérdidas, Hanks hizo una buena inversión. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor recibió un dividendo de $65 millones tras el éxito de la cinta en taquilla. Pero la gratificación no fue solo económica, sino también personal. El largometraje le dio al intérprete un Óscar a Mejor actor en 1994.

