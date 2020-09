The Witcher 2: Eskel abandona serie para priorizar su papel en Rápidos y Furiosos 9

The Witcher es una de las producciones de Netflix más afectadas por la pandemia de coronavirus. No solo tuvo que replantear sus grabaciones, sino que también podría modificar el guion ahora que no contará con su elenco completo.

A través de las redes sociales, Thue Rasmussen, quien da vida al brujo Eskel, dio a conocer que no participará en la segunda temporada y lamentó que se tenga que despedir de la producción en estas condiciones.

“Lamentablemente, debido a la reprogramación por la COVID-19, no interpretaré a Eskel en The Witcher. Es desgarrador, por supuesto, pero sobre todo me siento feliz y agradecido por los días que pude pasar en el set a principios de este año. Un sincero agradecimiento a todos los fans que me escribieron mensajes encantadores y alentadores", se puede leer en la publicación.

Cabe resaltar que el actor de origen danés se vio obligado a dejar la serie de lado por cruce de horarios con otros proyectos. Ahora se centrará en su papel como Oton dentro de Rápidos y Furiosos 9.

La segunda temporada de The Witcher llegará a Netflix en 2021. Crédito: Netflix

¿Quién es Eskel? Se trata de uno de los tantos brujos que viajan por el continente. Al igual que su amigo Geralt, creció bajo la tutoría del maestro Vesemir. A diferencia del Lobo Blanco, no le gustan ni los magos ni las hechiceras, en especial Yennefer.

Para The Witcher 2, Henry Cavill regresará como Geralt De Rivia y volverá a estar acompañaddo de Freya Allan y Anya Chalotra. Algunos de los nuevos actores que ingresan son Kim Bodnia en el papel de Vesemir y Kristofer Hivju como Nivellen.

