Marvel: Black Widow, Eternals y Shang Chi se retrasan y anuncian nueva fecha de estreno

El Universo cinematográfico de Marvel tenía planeado iniciar su Fase 4 con el estreno de Black Widow el pasado mayo de 2020. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó que su llegada a cines sea retrasada en más de una ocasión.

La paciencia de los fans se fue agotando en los últimos meses al punto de pedir que la película sea lanzada a través de Disney Plus. Contrario a este pedido, la compañía ha anunciado la nueva fecha de estreno de la cinta y el resto de títulos que le sucedían.

La fase 4 tendrá películas que darán forma a la próxima saga que prepara Marvel Studios. Créditos: Marvel

El nuevo calendario de estrenos del MCU

Black Widow - 7 de mayo de 2021

La película, protagonizada por Scarlett Johansson, está ambientada antes de lo ocurrido en Avengers: Endgame. La historia mostrará la última aventura de la espía Natasha Romanoff, quien se ve obligada a enfrentar una peligrosa conspiración con lazos de su pasado.

Shang-Chi - 9 de julio de 2021

Por el momento, no se se tiene mucha información sobre Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, pero se presume que narrará el origen del Maestro de Kung-Fu, interpretado por Simu Liu.

Eternals - 5 de noviembre de 2021

Los integrantes de la conformación son antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Siguiendo los eventos de Avengers: Endgame, un inesperado suceso los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el más antiguo enemigo de la humanidad, los Desviantes.

Otras de las películas más esperadas del MCU son Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther 2 y Capitana Marvel 2. Todas llegarán a mediados de 2022 y no hay información alguna sobre posibles retrasos.

Marvel, últimas noticias: