Game of thrones: la precuela House of the dragon se estrenará en 2022

Game of thrones, la fantástica serie medieval, llegó a su final en 2019. A lo largo de sus ocho temporadas, se hizo acreedora de de premios y elogios por parte de los fans. Sin embargo, esto no es el fin de la historia, puesto que una precuela del mundo ficticio está en camino: House of the dragon.

En conversaciones con Deadline, el presidente de HBO, Casey Bloys, confirmó que la nueva historia llegará en 2022. Además, señaló que la producción ya se encuentra en marcha y que están enfocados en encontrar los actores que conformarán el elenco.

Game of Thrones confirma fecha de estreno de su precuela. Créditos: HBO

¿De qué tratará House of the dragon? La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, enfocándose en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones.

Como se recuerda, la rumores sobre la precuela empezaron a circular en 2019 cuando se dio a conocer que HBO ordenó un piloto y 10 episodios al director Miguel Sapochnik. Él es conocido por encargarse del capítulo La batalla de los bastardos, considerado por muchos como el mejor episodio de GOT.

Los guiones de la precuela estarán a cargo del escritor de toda la saga, George R.R. Martín. En esta ocasión, Fuego y sangre será el libro escogido para la adaptación y en donde se cuenta la caída de la casa de los dragones, casa Targaryen.

House of the dragon es uno de los cuatro spin-off de la ficción de HBO que sigue en proceso, mientras los demás proyectos siguen en espera y no se sabe cuándo llegarán a la pantalla chica. No obstante, Bloys ya había asegurado que la precuela confirmada es la prioridad número uno.

