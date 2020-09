Tom Crusie podría ser el nuevo Iron Man en la próxima película de Doctor Strange

La fase 4 del universo cinematográfico de Marvel (UCM) se mantiene en pausa debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus. Sin embargo, esto no detiene a la compañía, que desea regresar al cine a Iron Man.

El único inconveniente es que no lo interpretaría Robert Downey Jr, ya que el papel sería tomado por Tom Cruise. Según informa el portal, We Got This Covered, Marvel Studios tiene interés en que el protagonista de Misión imposible sea el nuevo Tony Stark.

Sin embargo, el objetivo de la compañía no es que Cruise participe de todas las cintas del UCM, sino que serían cameos para el segundo largometraje de Doctor Strange, en donde sería un Iron Man de un universo alternativo.

Tom Cruise como Iron Man, gracias al deepfake

Doctor Strange 2 - sinopsis oficial

Con el título de Doctor Strange in the multiverse of madness, la sinopsis fue presentada a principios de 2020 por Marvel Studios y es la siguiente:

Después de los eventos de Avengers: Endgame, el Dr. Stephen Strange continúa su investigación sobre la Gema del Tiempo. Pero un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible.

