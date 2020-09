Friends: la insólita historia de cómo Matt LeBlanc se convirtió en Joey Tribbiani

Friends se convirtió en una de las series más populares de todos los tiempos, gracias a las ocurrencias de sus protagonistas: Rachel, Mónica, Ross, Chandler, Joey y Phoebe. Han pasado 26 años desde su estreno y los fans no tardaron en celebrar su aniversario en redes sociales.

Asimismo, recordaron varias aventuras y conflictos ocurridos en la ficción por lo que el personaje interpretado por Matt LeBlanc no podía faltar en la lista. No cabe duda que su presencia fue parte esencial del show; no obstante pocos saben por lo que tuvo que pasar el actor para conseguir el papel.

PUEDES VER: Tom Felton estrena película en Netflix con personaje similar a Sirius Black

Antes de convertirse en Joey Tribbiani, el artista era una figura poco conocida en la industria del entretenimiento y pasaba un mal momento económico. De hecho, solamente tenía ahorrados 11 dólares y estuvo obligado a tomar medidas desesperadas que hoy recuerda como anécdotas.

Una de estas se rememora a la misma fecha de su audición, a la cual llegó con resaca y ensangrentado. ¿Qué pasó realmente? en contraste a varios rumores, LeBlanc reveló que se le ocurrió salir a tomar alcohol junto a un amigo la noche anterior, a fin de comportarse como un veinteañero y entrar en el personaje.

Friends y el fracaso de su spin-off ‘Joey’, protagonizado por Matt LeBlanc. Crédito: NBC

Luego de la alocada noche, Matt LeBlanc se despertó con resaca en el apartamento de su amigo. Apurado por llegar a la audición, se tropezó en el baño y se dio de bruces con el borde del wáter, suceso que provocó un sangrado.

A pesar de la desconcertante primera impresión, el actor consiguió el papel y su vida cambió para siempre. Lo primero que hizo el actor al cobrar su primer sueldo fue comprarse una cena caliente.

Friends, últimas noticias: