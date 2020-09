Una de las categorías más esperadas por los asistentes de los Premios Emmy 2020 fue la de mejor show de animación, la cual era disputada por cinco candidatos. Sin embargo, dos series eran las favoritas para llevarse el galardón.

Por un lado se encontraba BoJack Horseman, representado por el penúltimo capítulo de la serie, titulado: ‘The view from halfway down’, el cual muestra al protagonista dentro de un limbo existencial que lo lleva a revisar los diversos aspectos de su vida.

Mientras que Rick y Morty postulaba con el episodio ‘The vat of acid episode’, en donde Rick crea un control remoto para Morty que le permite repetir situaciones y así tener la vida que desea.

La serie producida por Adult Swim fue la que finalmente se quedó con la estatuilla, superando al show de Netflix. Will Arnett, la voz de Bojack, usó su cuenta de Twitter para felicitar al ganador e indicó que la situación “era perfecta”.

Los otros candidatos para ganar la categoría de mejor show de animación eran Big Mouth, por el episodio que parodia a la película Acoso sexual; y Los Simpson por su especial de terror y Bob’s Burger.

PUEDES VER Una alpaca en smoking fue presentadora de los premios Emmy junto a Randall Park

Emmy 2020: lista completa de ganadores

Mejor serie dramática

Succession

Mejor actor de drama

Jeremy Strong por Succession

Mejor actriz de drama

Zendaya por Euphoria

Mejor miniserie

Watchmen

Mejor actor en una miniserie o película

Mark Ruffalo por I Know This Much Is True

Mejor actriz en una miniserie o película

Regina King por Watchmen

Mejor guion en miniserie

Damon Lindelof y Cord Jefferson por Watchmen

Mejor comedia

Schitt’s Creek

Mejor actor de comedia

Eugene Levy por Schitt’s Creek

Mejor actriz de comedia

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek

Mejor dirección en comedia

Andrew Cividino y Dan Levy por Schitt’s Creek

Mejor show de animación

Rick & Morty

Mejor reality

RuPaul’s Drag Race

Emmy 2020, últimas noticias: