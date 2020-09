“Una falda no es una invitación”. Cancelada a finales del año pasado, Anne with an E se ha convertido desde su estreno, en el 2017, como una de las series de contenido feminista más icónicas de Netflix.

Con un total de 27 episodios repartidos en tres temporadas, la pequeña huérfana Anne Shirley se ganó a pulso la admiración de los televidentes por enfrentar con audacia e inteligencia los prejuicios misóginos y clasistas de la sociedad canadiense de finales de siglo XIX.

¿Reconsiderará Netflix la posibilidad de volver a producir Anne with an E? Lo cierto es que mientras se lleva a cabo una campaña en las redes sociales para que esto suceda, le dejamos algunas de sus frases feministas más notables que prometen inspirar a toda una generación de niñas y niños en esta parte de la década.

Las mejores frases feministas de Anne with an E

“Una falda no es una invitación”.

“Las mujeres no son complementadas por los hombres. Las mujeres están completas en el momento en que llegan a este mundo”.

“Se nos dice que el lugar de una mujer es en el hogar. Pero ¿y qué si nos rehusamos a aceptar eso? Imaginen qué nuevas teorías, tecnologías e invenciones existirían si las mujeres tuvieran el mismo acceso a la educación que los hombres”.

“Me elijo a mí misma y si algún hombre nos menosprecia, le mostraremos la puerta”.

“Soy tan fuerte como un chico y prefiero estar al aire libre en lugar de estar encerrada en una cocina”.

“No tiene sentido que a las niñas no se les permita hacer trabajos de granja cuando las niñas pueden hacer cualquier cosa que un niño pueda hacer y más”.

“Voy a ser la heroína de mi propia historia”.

“Merecemos el derecho a la autonomía corporal y a ser tratadas con respecto y dignidad. Decir ‘detente’ y que nos escuchen, en lugar de forzarnos y decir que un hombre sabe más sobre nuestros derechos básicos y deseos que nosotras…”

“Las mujeres son importantes por si mismas, no en relación a un hombre”.

“Nadie más que tú puede dictar lo que vales”.

“¿Por qué la chica tiene que esperar al chico? Si quisiera besar a un chico, ¿no podría simplemente besarlo?”

“Ser novia no solo es un momento memorable vestida de blanco, no me voy a entregar a otra persona para ser una bonita propiedad sin voz ni ambiciones, vamos a ser iguales y compañeros, no solo marido y mujer. Ninguno tendrá que abandonar lo que más desea, un nombre para ambos sería… porque deben llevar el mismo, compañeros de vida, y a el matrimonio lo llamaré lazo de amor”.

“¿Hay algún libro ridículo y odioso que enseñe a los chicos a ser hombres?”

“Los chicos pueden hacer lo que quieran y los chicos tienen todas las oportunidades. ¿No merezco, como mujer, tener siquiera una opinión?”

“Los hombres deben decidir si se unirán a nosotras en la rebelión, como compañeros en la lucha por justicia y equidad. Hay lugar para ellos aquí. De hecho, los necesitamos. Si se niegan a hacerlo, no tendremos más opción que dejarlos atrás mientras nosotras continuamos construyendo un mundo mejor”.

