Mark Ruffalo ganó Emmy por La Innegable verdad, serie que lo retó como actor

El último domingo 20 de setiembre se llevaron a cabo los Premios Emmy, ceremonia que fue transmitida virtualmente por la pandemia del coronavirus. Con varias historias y actuaciones por resaltar uno de los grandes ganadores de la noche fue Mark Ruffalo, quien fue reconocido como el mejor actor de una serie limitada.

La innegable verdad (I know this much is true) es la ficción que le dio el galardón al intérprete, quien compitió contra Hugh Jackman (Bad Education), Jeremy Pope (Hollywood), Paul Mescal (Normal People) y Jeremy Irons (Watchmen), en la misma categoría.

¿De qué trata La innegable verdad?

La historia nos presenta a dos hermanos gemelos con vidas complicadas. Dominick narra su problemática relación con Thomas, un hombre paranoico y esquizofrénico, y su esfuerzo por sacarlo de un asilo donde ha sido internado tras protagonizar un acto violento. La ficción de HBO es una adaptación de la novela homónima de Wally Lamb.

A través de capítulos llenos de tensión, drama y realismo; la doble actuación de Mark Ruffalo no solo demuestra su nivel actoral sino expone una problemática muy latente en la sociedad: la salud mental.

Esta es la segunda victoria de Ruffalo en la historia de la gala. En el 2014 obtuvo un premio como coproductor ejecutivo de la película de Ryan Murphy, The normal heart (HBO).

Mark Ruffalo recibe premio en los Emmy 2020

