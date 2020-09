La pasión de Cristo 2: “Será la más grande de la historia”, afirma protagonista

En el 2004, La pasión de Cristo de Mel Gibson se volvió una de las películas más taquilleras del año. Como una de las versiones más realistas de los últimos días del hijo de Dios en la Tierra, la cinta no solo consiguió la atención de los espectadores, sino de un grupos religiosos que criticó su estreno.

Pese a todo, logró un espacio en Hollywood y su protagonista, Jim Caviezel, obtuvo gran reconocimiento. A 16 años de su lanzamiento, el actor ha hablado de la secuela, la misma que ha calificado como “la más grande de la historia”.

En conversación con el portal Breitbart News, Caviezel mencionó que Gibson ya le ha enviado la tercera prueba de guion de La pasión de Cristo 2, la cual llevará por nombre La resurrección. “Será grande. Hemos estado conversado de esto por mucho tiempo y creo que será una historia importante para el cine”, comentó.

Por otro lado, el intérprete habló acerca de cómo afectó el largometraje en su carrera y el impacto que provocó en él la historia que protagonizó. "En su momento fue un éxito. Todo estaba fuera de serie. Muchos me dijeron que iba a conseguir grandes trabajos, pero no fue así. Ya no estaba en la lista de los estudios, podríamos decir que me vetaron. Es ahí que me di cuenta que la fe es más grande que Hollywood y la política”, mencionó.

Jim Caviezel y Mel Gibson en el set de La pasión de Cristo - Crédito: Newmarket Films

En otro momento, Jim Caviezel confesó que espera que Mel Gibson y otros directores retomen las grandes producciones dedicadas a personajes religiosos, ya que, según sus palabras, Hollywood ha perdido interés en ellas.

La pasión de Cristo 2: la resurrección, por el momento no tiene fecha de estreno.

