Johnny Depp se burla de Donald Trump: “Es un buen comediante"

Amado y polémico, el actor Johnny Depp llegó hasta el Festival de San Sebastián en medio de vivas, pero también de asombro por sus declaraciones. Y es que el protagonista de Piratas del Caribe, arremetió contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump a quien calificó de comediante.

“Yo veo hablar a Trump y me pongo a reír (…) Es buena comedia, de calidad. Estoy seguro de que (Trump) es capaz de ir al baño solo (…) tiene que tener un sentido del humor increíble”, dijo Depp durante la rueda de prensa del estreno mundial de la cinta Crock of Gold, sobre el líder del grupo musical irlandés de los 80 The Pogues.

Cuando se le consultó sobre sus preferencia políticas, el intérprete subrayó con una grosería, que no le importa. “No soy tan político, especialmente en cuanto a Estados Unidos se refiere. Divide y conquista, no lo sé, la gente tiene pánico, se le está alimentando con el temor, el miedo, así que me vale madres la política. Me gustaría quitarle el temor y miedo a las personas y que no se sintieran en situación de peligro, pero no creo que él sea capaz” manifestó.

En otro momento, Johnny Depp se refirió a su carrera actoral y al estatus de estrella que goza en Hollywood. “No me considero un artista. Lo más importante para quien se dedica a esto es no considerarte una celebridad de Hollywood. Eso es de verdad la muerte y es grotesco”, dijo, el actor quien llegó con dos horas de retraso al encuentro con los periodistas y con una copa de vino blanco en la mano.

Finalmente, y tras pedir permiso para hablar libremente, sin mascarilla, Depp se refirió a un episodio que tuvo con drogas con el protagonista de su documental, el cantante Shane MacGowan. Según contó MacGowan le dio unas pastillas en Dublín, Irlanda, y cuando recuperó el conocimiento habían pasado tres días y estaba en una tina en el sur de Francia. “En cierto modo he sido un extra en esta película durante los últimos 35 años. Quería que el mundo pudiera ver quién es Shane MacGowan y cuál fue su legado. Él es uno de los poetas más grandes de todos los tiempos”.