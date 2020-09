James Bond: Tom Hardy podría convertirse en el nuevo 007 y es respaldado por los fans

No time to die será la última película de Daniel Craig como James Bond, luego de dar vida al personaje en cuatro entregas. La producción marcará el fin de una era y rendirá homenaje a la franquicia antes de que esta se renueve tras la partida del protagonista.

Al respecto, los fans no tardaron en armar debates y dar a conocer sus candidatos favoritos para reemplazar al actor. Luego de tantas especulaciones, un artículo de The Vulcan Reporter señaló que Tom Hardy sería el elegido para convertirse en el nuevo 007.

El actor inglés es conocido por su participación en Mad Max: fury road, The Revenant y Venom, entre otras súper producciones. Además, cuenta con una gran legión de seguidores que expresó su respaldo por el nuevo papel a través de las redes sociales.

Asimismo, los fanáticos nombraron a varios actores como el primer y mejor villano que Tom Hardy podría enfrentar en su debut como James Bond. Algunos de estos fueron Cillian Murphy y Robert Pattinson.

Por el momento, no hay un comunicado oficial ya que MGM está más enfocada en el estreno de No time to die. Su llegada a cines estaba agendada para abril de 2020, pero la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 la postergó al 12 de noviembre.

La película contará cómo James Bond ha dejado el servicio de agente. Sin embargo, su paz dura poco luego de que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece al pedir ayuda para realizar una misión. Esta le lleva al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa.

No time to die, últimas noticias: