Bryan Cranston, estrella de la exitosa Breaking Bad, vuelve a la pantalla chica con un personaje que hará todo lo posible para mantener a su hijo con vida.

En Your honor, el actor da vida a un juez que usará su poder para encubrir el atropello involuntario que ocasionó su hijo. Él no lo hace solo para que no vaya a la cárcel, sino para evitar que la familia mafiosa del fallecido lo atrape.

“Estoy emocionado de compartir con ustedes el tráiler de mi nueva serie Your Honor. ¡Es desgarrador, incluso me da ansiedad verlo! Espero que lo disfruten”, compartió el actor en sus redes sociales.

Actor compartió con sus fans detalles de Your honor, su nueva serie - Crédito: @BryanCranston

Solo en el tráiler de Your honor vemos cómo el personaje de Bryan Cranston lidia con sus acciones y su moral como juez, la cual es puesta en juego al querer proteger a su hijo.

La ficción adapta la producción israelí Kvodo de Ron Ninio y Shlomo Mashiach y, por lo que se ha dicho hasta ahora, será una miniserie de 10 episodios.

Con un estreno programado para diciembre del 2020, la ficción es una producción de Showtime y CBS. Por el momento no se ha informado si algún servicio de streaming emitirá la serie fuera de Estados Unidos.

