Basa en El hombre invisible de H. G. Wells, en el 2000 Columbia Pictures presentó Hollow Man, película dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Kevin Bacon, Elisabeth Shue y Josh Brolin

Con una trama que expone a un grupo de científicos que trabajan en un suero de invisibilidad para los militares de EE. UU., el sombrío personaje que representó Bacon se llevó la atención de los espectadores.

El hombre sin sombra nos presenta a Sebastian Caine (Kevin Bacon), un científico arrogante que trabaja en un suero especial para el Pentágono. Sin poder obtener la aprobación de sus superiores para testear en humanos, él se ofrece como voluntario. Engaña a su equipo y logra que le inyecten la sustancia.

Tras varios intentos fallidos y un Dr. Caine desesperado, la escena de la ‘desaparición’ del cuerpo de Sebastian es quizás el momento más impactante de El hombre sin sombra. A partir de aquí es que la historia cambia y nos muestra cómo la ambición del personaje de Bacon causa más de un desastre.

Para el final de la cinta se aprecia al grupo siendo eliminado uno por quien alguna vez fue su jefe. La lucha final entre Sebastian, su exnovia Linda y la pareja de esta nos lleva por escenas llenas de tensión y angustia.

Kevin Bacon y Elisabeth Shue protagonizaron El hombre sin sombra - Crédito: Columbia Pictures

Si bien fue una película muy popular en el 2000, para Paul Verhoeven no fue del todo satisfactoria filmarla. El director mencionó en el 2013 a The Hollywood Reporter que “la cinta hizo dinero y tuvo éxito, pero no era lo que quería". "Alguien más pudo hacerla”, explicó.

Pese a esto, Hollow Man es uno de los largometrajes preferidos por los espectadores. Solo en Imdb tiene una calificación de 5.8/10 resultado de una votación de más de 100 mil usuarios.

