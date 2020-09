Your Name: remake del exitoso anime será dirigido por Lee Isaac Chung

Your Name, la película de Makoto Shinkai, conquistó a amantes y ajenos de la animación japonesa en 2016. No solo fue aclamado por la animación y banda sonora, sino también por la enternecedora historia de amor protagonizada por Taki y Mitsuha.

En la cinta, ambos son dos jóvenes desconocidos que intercambian cuerpos de la noche a la mañana. Ellos comienzan a comunicarse por medio de notas y su vínculo no deja de crecer hasta convertirse en algo más romántico.

Han pasado 4 años desde el estreno de Your Name y los fanáticos no olvidan las lecciones que dejó el film gracias a su lanzamiento en Netflix. Ahora, tendrán la oportunidad de revivir la historia con una adaptación estadounidense.

La nueva versión a cargo de Paramount Pictures tiene a varios fans escépticos con el resultado. No obstante, las expectativas se elevaron tras el anuncio del director a cargo: Lee Isaac Chung, conocido por su trabajo en Minari, I have seen my last born y Abigail Harm.

Your name también es conocida como Kimi no Na wa. Crédito: Netflix.

El estreno de Your Name la convirtió en la película de animación 2D más taquillera en la historia de China. En Japón, se posicionó como la cuarta más exitosa, superada solo por El viaje de Chihiro, Titanic y Frozen.

¿Podrá el remake superar los logros del anime? Los seguidores de la obra original ponen en duda que esto ocurra, pero no descartan que la nueva versión ofrezca una perspectiva diferente de los eventos y finalmente brille con luz propia.

Your Name, últimas noticias: