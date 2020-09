Luego de 14 temporadas, Supernatural está marcando la última recta para la historia de los hermanos Winchester. Los episodios de la última entrega llegarán en el mes de octubre a través de The CW y los fan no pueden estar más impacientes para conocer el desenlace del show.

No obstante, puede que no se trate de un adiós definitivo de acuerdo a Jared Padalecki (Sam Winchester). Durante un podcast de Inside of You, el actor respondió varias dudas de los fanáticos y señaló que estaría muy interesado en la realización de una película.

A pesar de que Padalecki demostró su entusiasmo por el hipotético proyecto, no aclaró si se trataría de una secuela, precuela o remake. No obstante, adelantó que el final de la serie da oportunidades para una continuación en un futuro cercano.

“Siempre he pensado que existe la posibilidad de que dentro de cinco años reciba la llamada y digan: ‘Oye, hagamos una breve serie de acción para un servicio de streaming y traigamoslos de vuelta para seis episodios’. Siento que esto no es como el largo adiós en este momento”, declaró.

Supernatural en cara a sus últimos episodios. Crédito: The CW

En cuanto a su compañero Jensen Ackles (Dean Winchester), contó que no sería difícil convencerlo para retomar sus personajes en un futuro. La idea ha sido meditada por ambos, pero creen que aún no es tiempo.

Supernatural - sinopsis oficial

Cuando eran niños, Sam y Dean Winchester, perdieron a su madre debido a una misteriosa y demoníaca fuerza supernatural. Ahora los hermanos Winchester recorren el país en su Chevy Impala del ’67 mientras luchan contra todo tipo de amenaza sobrenatural que encuentran en el camino.

