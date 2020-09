Disney lanza curso gratuito ‘Imagineering in a Box’ en español

El gigante del entretenimiento lanzó el programa online gratuito Imagineering in a box para toda Latinoamérica, que reúne a diversos expertos de Imagineers de Disney alrededor del mundo para brindar una experiencia de aprendizaje original e interactiva en la que los usuarios descubrirán cómo crear parques temáticos, diseñar atracciones y animar personajes.

El programa ha sido desarrollado por Walt Disney Imagineering (WDI) en conjunto con los creadores de Pixar in a Box y Khan Academy. La iniciativa forma parte del compromiso de Disney por contribuir a que los niños, niñas y jóvenes puedan crear el futuro que imaginan.

Imagineering in a box, contiene módulos que combinan 32 videos educativos y los que Imagineers de Disney comparten estudios de casos del mundo real y actividades interactivas que muestran cómo usan sus conocimientos en ciencias, tecnología, artes y matemáticas, para brindarles a los usuarios la oportunidad de diseñar su propia experiencia de parques temáticos. “El objetivo es generar curiosidad, inspirar la creatividad y alentar la innovación en la mente, especialmente en chicos y chicas entre 11 a 18 años”, afirman los creadores.

Andrés Ovalles, project Manager Walt Disney Imagineering, ofreció una rueda de prensa virtual para explicar el alcance del programa al que se puede acceder a través del siguiente link: https://es.khanacademy.org/humanities/hass-storytelling/imagineering-in-a-box.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer este programa?

-Se dio la oportunidad de trabajar con Khan Academy, un grupo que está dedicado a dar acceso a una educación muy específica a nivel mundial y además gratuita. Para nosotros fue perfecto dar la primera presentación como introducción a lo que en realidad hacemos, de los procesos que como Imagineers tomamos a diario, de tal manera, que las personas de todas las edades puedan aprender en base a videos y actividades, a hacer una atracción o un parque temático.

-¿Qué nos puede contar sobre el proceso para crear los módulos y videos de manera didáctica?

-No fue tan difícil llegar a los pasos porque son los que nosotros mismos utilizamos todos los días en el trabajo. La idea fue hacerlo de manera que ellos puedan entender y también fuera interesante. Una de las cosas que más nos emociona, es que los niños se van a poder dar cuenta que no necesariamente usamos a ingenieros, sino también a escultores, animadores, compositores, y en general a una gran cantidad de profesionales. Actualmente, contamos con más de 100 profesiones dentro de Imagineering, que podrán conocer a través de los videos. Eso es lo que queremos transmitir y enseñar a los niños: que pueden ser ingenieros, pero también artistas y que entiendan que para la imaginación no existen límites.

Disneyland California.

-¿Cómo consiguen aterrizar este contenido para las nuevas generaciones?

En Word Disney Imagineering lo primordial es qué historia queremos contar. En Imagineering in a Box hablamos siempre de empezar con una historia, si ustedes van hacer alguna actividad con un niño, tenemos que enfocarnos en cuál es la historia que queremos contar antes que nada y después de allí, ver cada decisión, o cosa que le quieras añadir a tu proyecto. Todo debe encajar y tener ilación entre sí. Todo tiene un por qué y una razón, por más pequeña que sea, nada es por casualidad.

-¿Cómo trabajar una historia a partir de la imaginación?

-El programa enseña que una idea no tiene que ver con nuestras películas o nuestras historias. Ellos pueden inventarse algo completamente distinto durante los módulos que les brinda cada uno de nuestros programas y darse cuenta, al final, que todo lo que van a crear es parte de su imaginación. Entonces, eso es lo más importante, porque para el futuro necesitamos que la gente que venga a trabajar con nosotros, tenga ese tipo de imaginación, que uno diga: “¡Wow cómo fue que pensaron en eso!”. Queremos que ellos entiendan que las ideas y proyectos grandes parten de la imaginación y que en este programa les vamos a enseñar que sí se pueden hacer realidad porque tenemos claro que ninguna idea es mala.

-Para los latinoamericanos trabajar para Disney podría ser un sueño lejano. Desde su perspectiva, ¿Cómo se alienta a los niños de esta parte del mundo a no desistir de sus ideales?

-Para mí es muy importante que la juventud latinoamericana tenga un poquito más de entendimiento y que vean que sí es una posibilidad esto y que no es un sueño súper difícil de lograr. Es algo que tenemos a nuestro alcance y programas como Imagineering In a Box ayuda a descubrir si son creativos y si tienen lo que se necesita para llegar a ser una persona que pueda trabajar en Disney o Word Disney Imagineering, creando las atracciones del futuro.