The Flash está lista para salir de preproducción y los fans no podían estar más emocionados por su realización. No solo se trata de la primera película protagonizada por el ‘Corredor Escarlata’ sino que también adaptará el cómic Flashpoint.

Como si fuera poco, la cinta contará con la participación de Michael Keaton y Ben Affleck en sus respectivos papeles como Batman. ¿Cómo esto es posible? El superhéroe viajará a través de distintas realidades y conocerá ambas versiones del ‘Caballero oscuro’.

Ben Affleck reescribió guión para participar en The Flash. Crédito: composición / Warner Bros.

Últimos rumores señalan que esta sería la última aparición de Affleck en el Universo extendido de DC. Por este motivo, una teoría compartida por Comicbook no tuvo reparo en postular que su Hombre Murciélago morirá y será el gran detonante de la trama.

De acuerdo al medio, el trágico destino de héroe impulsaría a Flash a cambiar los acontecimientos de su línea temporal. En consecuencia, creará una paradoja que pondría en riesgo la misma existencia.

Ben Affleck descarta volver a ser Batman. Crédito: composición / Warner Bros

Como vimos en Justice League, Bruce Wayne fue quien se acercó a Barry para invitarlo a formar parte de la Liga de la Justicia. Incluso llegó a considerarlo un amigo por el que daría la vida en batalla.

Anteriormente, el director Andy Muschietti ya había dejado en claro la gran conexión emocional entre Batman y Flash.“Sus personajes están más relacionados de lo que pensamos. Ambos perdieron a sus madres a causa de un asesinato y ese es uno de los vacíos emocionales de la película”, explicó.

The Flash, últimas noticias: