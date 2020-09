Como todas las semanas, Netflix nos presenta nuevos ingresos a su servicio. En esta ocasión tenemos El diablo a todas horas, película protagonizada por Tom Holland, Robert Pattinson y Bill Skargárd.

Apostando por una historia muy distinta a la que nos tiene acostumbrados, Holland es parte de un thriller psicológico basado en la novela del mismo nombre de Donald Ray Pollock.

La trama nos lleva a conocer a Arvin Russell (Holland), hijo de un veterano de guerra estadounidense, y la vida que tiene en Ohio; Estados Unidos. Ambientada entre la II Guerra Mundial y la guerra de Vietnam, el joven crece marcado por la violencia de su pueblo y la presencia de oscuros personajes: el pastor Teagardin (Robert Pattinson), una pareja de asesinos seriales (Jason Clarke y Riley Keough) y un sheriff corrupto (Sebastian Stan).

El diablo a todas horas busca exponer, a través de cada uno de los habitantes del pueblo, el lado más real del fanatismo en la sociedad estadounidense. El espectador podrá ver el camino que tendrá que atravesar el personaje de Tom Holland para conseguir justicia. En el caso de Pattinson, el representará a un ministro que llega al pueblo, no solo para conseguir seguidores para su iglesia, sino con oscuras intenciones.

PUEDES VER: Jackie Chan pasó 45 segundos bajo el agua tras accidente en filmación de su última cinta

Además de los actores ya mencionados, el elenco está conformado por Haley Bennett y Eliza Scanlen. Jake Gyllenhaal también está en el proyecto, pero como productor ejecutivo. The devil all the time ya está disponible en Netflix.

Netflix, últimas noticias: