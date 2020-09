Jackie Chan es uno de los actores más reconocidos de la industria del cine, no solo por los papeles que ha tenido en Hollywood sino también por no utilizar dobles en sus películas.

Esta característica le ha costado más de un accidente, algo que se vió hace poco en el set de filmación de su última cinta: Vanguard.

El incidente, grabado en video, comenzó con Chan montando una moto acuática junto a su coprotagonista, Miya Muqi. En la escena, ambos actores debían atravesar un río, pero la corriente volcó el vehículo.

En conversación con medios de su país, Jackie Chan contó que mientras Muqi salió del agua de inmediato, él pasó cerca de 45 segundos bajo el agua. En el video se ve cómo el equipo de filmación va a su rescate.

“Caí y el agua no dejaba de golpear mi cara. Empujé la moto a un costado y la corriente me llevó a la superficie. Fue cuando la producción me alcanzó. El director (Stanley Tong) estaba realmente asustado", comentó a The Star.

La cinta coloca una vez más a Jackie Chan en una historia de acción. El actor da vida a un contador que se ve perseguido por una organización criminal, por lo que pedirá ayuda a un servicio de seguridad llamado Vanguard.

El largometraje debió estrenarse en enero de 2020, pero la expansión del coronavirus en China provocó un retraso. Por el momento no tiene una fecha fija para su llegada a las salas de cine.

