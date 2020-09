Muchos seguidores recordarán la saga de Crepúsculo con nostalgia. La obra de Stephenie Meyer se ganó el corazón de los lectores por presentar grandes dosis de drama y romance.

Tras 12 años desde la última entrega, la autora ha revivido el fandom con su nuevo libro Midnight Sun, por lo que algunos cibernautas no dudaron en cuestionar el papel de Bella Swan (Kristen Stewart) dentro de la historia.

Crepúsculo - Tráiler

Las críticas indicaron que el personaje sería un mal modelo femenino para las adolescentes, esto debido a que la joven se mostró como alguien débil y dependiente de Edward Cullen (Robert Pattinson).

A través del podcast Remember Twilight? (vía Screen Rant), Meyer coincidió con sus fans en algunas partes. Sin embargo, también dio su punto de vista.

“Hay personas que piensan que Bella no es un gran ejemplo para una niña. Y creo que hay ciertos elementos. Sí, no debes dejar que un chico te atrape. Si es una criatura de fantasía que realmente no existe, adelante, tienes mi permiso. Si es un chico humano normal, sí, da un paso atrás, absolutamente”, sentenció.

La autora de Crepúsculo también justificó su obra al tratarse de una historia de fantasía . “Esta es una novela de fantasía ambientada en un mundo que no es real, pero al mismo tiempo creo que es bueno que las chicas digan ‘Puedo estar segura de lo que quiero y no tener miedo de lo que quiero’”.

