El último lunes 14 de septiembre, los cibernautas quedaron fascinados luego que Adam Sandler y Drew Barrymore recrearan una escena de Como si fuera la primera vez, película que protagonizaron en el 2004.

Con la historia retomando su popularidad, más de uno se preguntaba si la película usó algún caso real para dar vida al guion. Los accidentes que sufrió Michelle Philpots en Lincolnshire, Reino Unido, encajan en esta opción.

PUEDES VER: Jackie Chan sufre accidente y cae a río en set de filmación de su última cinta

Según un reporte de Daily Mail de 2010, Philpots sufrió un accidente en moto en 1985 que le provocó contusiones en la cabeza. En 1990, la mujer se vio involucrada en un segundo choque que le ocasionó un traumatismo encefalocraneano.

Tráiler de Como si fuera la primera vez

Cuatro años después, Michelle fue diagnosticada con epilepsia y con amnesia anterógrada, lo que no le permite guardar recuerdos a largo plazo. Como el personaje de Drew Barrymore en 50 First Dates, Philpots recrea una y otra vez sus vivencias, y necesita de apoyo para recordar eventos. En la imagen que le tomó el diario inglés, se ve cómo Michelle usa notas para no olvidar detalles importantes. Además mencionó que usa grabaciones y fotos para conservar momentos a su alrededor.

Michelle Philpots, la mujer que pierde su memoria cada día - Crédito: Matthew Power /Masons

Pero ella no es la única con esta condición médica. El programa Good Morning Britain entrevistó en el 2015 a Nikki Pegram, una británica que desarrolló amnesia después de golpearse la cabeza. Según contó, su mente recrea una y otra vez lo sucedido el 15 de octubre de 2014, fecha de su accidente.

Adam Sandler, últimas noticias: