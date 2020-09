Antes de protagonizar un reality show, Kyle Richards fue una exitosa actriz infantil. En 1978 la intérprete fue escogida para dar vida a Alicia Sanderson Edwards, un personaje recurrente en La familia Ingalls.

Si bien solo fue parte de 18 episodios en total, Richards se ganó el corazón de los televidentes, algo que le ha permitido mantener una carrera hasta hoy. ¿Qué pasó con ella?

Por cerca de un año, Kyle Richards fue parte del elenco de Little House on the Prairie, serie protagonizada por Michael Landon y Melissa Gilbert en los años 70. Aquí compartió escena con Victor French, actor que interpretó a su padre en pantalla.

Su personaje fue incluido en la historia como una niña huérfana que perdió a sus padres y fue adoptada por una familia en Walnut Grove.

Tras esta aparición, en 1978 fue parte de Halloween (Jhon Carpenter) y Fantasy Island. Para la década de los años 80 estuvo en Halloween II y en los 90 apareció en las exitosas ER, Beverly Hills, 90210 y 7th Heaven.

Con una prolongada carrera, la actriz se casó en 1994 con Mauricio Umansky, un agente inmobiliario de Los Ángeles. Son fundadores de The Agency, empresa encargada de la compra y venta de casas. Solo en agosto último, la compañía vendió una vivienda por 8 000 000 USD en la exclusiva zona de Beverly Hills.

Kyle Richards con su hermana Kathy Hilton y sus sobrinas Paris y Nicky Hilton - Crédito @kylerichards18

Al ser media hermana de Kathy Hilton y tía de Paris Hilton, Kyle Richards ha estado siempre ligada a la televisión. Su popularidad incrementó cuando ingresó al reality The Real Housewives of Beverly Hills en el 2010, programa que se transmite hasta hoy vía Bravo TV.

