Ant-Man 3: Jonathan Majors será Kang el conquistador, nuevo enemigo en el UCM

Tras su éxito en Lovecraft Country de HBO, el actor Jonathan Majors ahora ha sido relacionado con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El portal Deadline informa que es la nueva contratación de la marca para Ant-Man 3, película de la fase 4 del UCM protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lily.

Pero su papel no es cualquiera: Majors dará vida a Kang el Conquistador, uno de los clásicos supervillanos de la empresa. No se ha dado mayores detalles de su ingreso a la cinta, no obstante, ha trascendido que el personaje “tendrá un extenso futuro en el Universo de Marvel”. Fans ya hablan de su aparición en Avengers 5.

Kang

¿Quién es Kang el conquistador?

Aunque es posible que su imagen sea distinta en Ant-Man 3, en los cómics, Kang es una entidad que viaja en el tiempo y busca por todos los medios dominar la Tierra. En su momento sostuvo grandes batallas con varios integrantes de The Avengers, como Thor y Spider-Man.

Si bien Marvel confirmó la tercera parte de Ant-Man para la fase 4 del UCM, la cinta no tiene una fecha de estreno exacta. Se espera que sus grabaciones inicien en el 2021.

