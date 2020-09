Rápidos y Furiosos: ¿en el espacio? Seth Rogen revela posible plan para la franquicia

Fast and furious 9 aún no llega a las salas de cine, pero los fans están a la expectativa de cualquier noticia al respecto. En este tiempo, también reflexionaron sobre el futuro de la franquicia protagonizada por Vin Diesel desde la primera entrega.

A estas alturas pareciera que no hay obstáculo que pueda frenar a la ‘familia’ de Dominic Toretto. Las bromas sobre una entrega ambientada en el espacio exterior no tardaron en aparecer, pero los actores y equipo involucrado no descartan que pueda realizarse de esta manera.

A través de Twitter, Seth Rogen reveló que uno de los productores habría tomado en serio la posibilidad de que la historia se desarrolle en el espacio.

“Hace unos diez años, Evan Goldberg y yo estábamos con uno de los productores de la franquicia Fast and Furious. Evan dijo en broma: ‘¡Deberían ir al espacio!’. El productor nos miró muy serio y dijo: ‘todavía no’”, compartió.

Esta no es la primera vez que el tema sale a flote. En el programa The Jess Cagle Show, Ludacris (Tej) sorprendió a todos con su respuesta cuando le preguntaron si la franquicia llegaría al espacio. "Diré que eres muy intuitiva, porque dijiste algo correcto, pero no voy a revelarlo ni afirmarlo”, declaró.

Tras esto, Michelle Rodriguez (Letty) también fue cuestionada en el mismo medio. "¿Cómo se enteraron de eso? ¿Ven lo que pasa? La gente empieza a hablar entre bambalinas. Cuando una película se deja pausada, las cosas salen. ¡Se supone que nadie lo sabía!”, señaló entre risas.

