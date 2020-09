Netflix: Ratched y todo lo que llegará desde el 14 hasta el 20 de septiembre

Netflix estrenará la tercera semana de septiembre una gran variedad de series, películas y animes para los gustos de sus usuarios. Programas como Ratched y Signs 2, son algunos de los más esperados de la plataforma, cuyas historias de suspenso prometen encantar a los fans.

Para los más pequeños de la casa, la plataforma de videos online incorporará The smurfs 2, cinta que trae de regreso a los pequeños seres azules, quienes deberán rescatar a Pitufina de las malvadas manos de Gargamel.

The smurf 2 - Tráiler

Los animes tampoco podían faltar. Netflix estrenará Dragon’s dogma, cuya trama gira en torno a Ethan, personaje que buscará vengarse del dragón que le quitó lo que más amaba.

A continuación, mostramos una lista de todas las películas, series y programas animados que se lanzarán en el gigante de streaming desde el 14 hasta el 20 de septiembre.

15 de septiembre

America’s book of secrets (temporada 2)

Ancient aliens (temporada 3)

Cold case files classic (temporada 1)

The curse of Oak island (temporada 4)

Izzy’s koala world

Michael McIntyre: showman

Hope frozen: a quest to live twice

Pawn stars (temporada 2)

The rap game (temporada 2)

The smurfs 2

The universe (temporada 2)

Taco chronicles: volumen 2

16 de septiembre

Baby (temporada 3)

Challenger: the final flight

Criminal: UK (temporada 2)

The devil all the time

MeatEater (temporada 9)

The paramedic

Signs (temporada 2)

Sing on!

17 de septiembre

Dragon’s dogma

The last word

18 de septiembre

American barbecue showdown

Jurassic World camp cretaceous

Ratched

