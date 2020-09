The Karate Kid inmortalizó a Pat Morita como el entrañable Sr. Miyagi, a pesar de que el actor tuvo muchos otros papeles a lo largo de su carrera. El personaje fue pieza fundamental de la saga cinematográfica y los fans no conciben a otro actor dando vida al sensei de Daniel Larusso.

La película se estrenó hace 34 años, por lo que varios fanáticos se sorprendieron que la serie Cobra Kai continúe la historia con los actores originales. El fallecido Morita fue el gran ausente y no hubo actor que lo reemplace y ocupe el vacío que dejo.

Lo que pocos saben que el estudio y los productores de The Karate Kid no querían que Pat Morita interpretara a Miyagi en la película, sino el protagonista de Yojimbo. A través de una entrevista para Vanity Fair, Ralph Macchio reveló que al principio él también estaba un poco escéptico.

El señor Miyagi sigue presente en la serie del universo de Krate kid, Cobra kai - Crédito: Columbia Pictures

“¿Quién iba a interpretar al Sr. Miyagi? Hablaban de Toshiro Mifune, el gran actor japonés que no hablaba nada de inglés, así que eso habría sido un desafío. De repente Arnold de Happy Days aparece en una cinta de video de Pat Morita y el estudio no lo quería. El productor no lo quería", declaró

No obstante, el director John Avildsen mando a Pat Morita y Ralph Macchio a leer el guión juntos en una habitación. “Simplemente tomamos las páginas y comenzamos a leer. Fue sin esfuerzo. Esa magia que sucedió en la pantalla sucedió el primer día que levantamos las páginas”, detalló el actor.

Tras estas reveladoras declaraciones, recaló que Morita tenía a Miyagi en su piel, mente y conciencia. “Yo, por la razón que sea, tenía el yin del yang, literalmente el equilibrio, ese fue el comienzo de la magia del cine que resuena hasta el día de hoy”, finalizó.

