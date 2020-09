Wonder Woman 1984 es la película más esperada por los seguidores del Universo extendido de DC. Su último trailer mostró a la superheroína enfrentando a Cheetah y los fans no podían estar más emocionados por ver la batalla en pantalla grande.

Para su mala fortuna, la cinta forma parte de la lista de lanzamientos reprogramados por la pandemia de coronavirus. Luego de varios retrasos, se creía que la cinta finalmente llegaría el próximo 2 de octubre, pero no será así.

Según dio a conocer Variety, Warner Bros postergó el estreno de Wonder Woman 1984 debido a la demora respecto al funcionamiento de los cines en Estados Unidos. La nueva fecha asignada será el 25 de diciembre de 2020.

“Patty Jenkins es una cineasta excepcional y ha entregado una película increíblemente dinámica que encantará a los cinéfilos (...) Estamos muy orgullosos de la cinta y esperamos llevarla al público durante las vacaciones”, declaró el presidente de presidente de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich. “

Al respecto, la directora señaló que no podía hacerla más feliz el hecho de que los fans vean Wonder Woman 1984. “Como sé lo importante que es llevarles este filme en una pantalla grande, espero que no les importe esperar un poco más”, agregó.

Segunda parte de Wonder Woman promete superar las expectativas de los fans. Crédito: Warner Bros / DC

¿De qué tratará Wonder Woman 1984?

La historia está ambientada en los años 80. Wonder Woman (Gal Gadot) deberá enfrentar a Cheetah, una villana clásica interpretada por Kristen Wiig. Asimismo, lidiará con Max Lord y su búsqueda de antiguos artefactos para volverse tan poderoso como un dios.

Para sorpresa de la protagonista, Steve Trevor (Chris Pine) regresa de la muerte y hará todo lo posible para protegerlo de las nuevas amenazas y un mundo completamente distinto.

