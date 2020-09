Thor: love and thunder promete revolucionar el Universo cinematográfico de Marvel con una aventura llena de humor desenfrenado y personajes fuera de serie. Para la ocasión, Taika Waititi volverá como director luego de su éxito liderando Thor: Ragnarok.

La película, protagonizada por Chris Hemsworth, también significará el regreso de Natalie Portman a la franquicia. El personaje no solo será empleado para sumar romance a la cinta, sino que también jugará un papel importante como la nueva diosa del trueno.

Thor: love and thunder re definirá el MCU para siempre. Crédito: Marvel

No cabe duda que la actriz se convertirá en uno de los rostros estrella del MCU, por lo que ciertos rumores señalaban que reemplazaría al protagonista. Es más, algunos se atrevieron a señalar que Thor 4 será la última entrega en la que participaría el actor.

“¡¿Estás loco?! No voy a entrar en ningún período de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. ¡Solo tiene 1.500 años! Definitivamente no es una película para que me despida de esta marca. Al menos eso espero”, aseveró Hemsworth para la revista Elle Man.

¿La nueva Diosa del trueno llegó para quedarse? Crédito: Marvel

Tras estas palabras, se mostró agradecido de seguir formando parte del universo Marvel y que continúen la historia de Thor después de todo lo que pasó en Avengers: Endgame. "Seguro que habrá mucho amor y muchos relámpagos en esta producción”, agregó.

Sobre los rumores, Taika Waititi ya había dado a conocer que Chris Hemsworth permanecería como el principal protagonista de la película, a pesar de que Natalie Portman también aparezca y consiga el título de diosa.