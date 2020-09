Tras el pronunciamiento de otros gremios del sector audiovisual que mostraron su desacuerdo por la forma en que se creó la Academia Peruana de Artes y Ciencias Cinematográficas (APACC)- sin una convocatoria abierta- la productora de la premiada Retablo, Enid ‘Pinky’ Campos, la actriz Fiorella Pennano y la directora de Viaje a Tombuctú y Un mundo para Julius, Rossana Díaz Costa, entre otros cineastas, renunciaron a ser parte de la organización que iba a designar a las películas que representarían a Perú en los Goya y los Óscar.

“La AVC (Asociación Voluntaria de Cineastas)no reconoce la legitimidad de creación de la Academia Peruana de Artes y Ciencias Cinematográficas (APACC) por lo tanto no enviará representantes para integrar estos procesos hasta que la DAFO se pronuncie sobre la actual situación de la APACC”, comunicaba días antes en sus redes sociales el gremio apoyado por cineastas como Jonatan Relayze de la premiada ‘Rosa Chumbe’, Manuel Siles de la cinta protagonizada por Magaly Solier, ‘Extirpador de Idolatrías’ y Héctor Galvez de ‘NN’, precandidata al Óscar 2016.

La carta enviada a la Academia está firmada por Pennano, Campos, Díaz Costa, Gastón Vizcarra y Rosario García, entre otros. Ellos se dirigen a la organización liderada por el cineasta Augusto Tamayo y señalan que aunque les pareció una “iniciativa noble y respetable” −razón por la cual aceptaron− “se comprobó que solo querer su existencia no es suficiente. Supone un largo trabajo de organización que conlleve a estrategias necesarias para buscar no solo la legalidad sino también su legitimidad”. El proceso de creación se inició en el 2018, pero sin lograr un acercamiento con los demás gremios. “Renunciamos porque una institución que represente a nuestro cine debe aceptar errores y, hasta el momento, APACC no lo ha asumido”, dice la misiva.

De la misma forma en que los gremios cuestionaron no ser convocados por APACC, también condenaron el acoso y abuso en el sector audiovisual, a raíz de las recientes denuncias contra Frank Pérez Garland. Cabe señalar que, la actriz, guionista y esposa del director, Vanessa Saba, figura como miembro en la composición inicial de la Academia. “Los espacios de creación audiovisual, formación, gestión cultural, rodajes y demás, deberán contar con protocolos anti acoso. El machismo y la discriminación por temas de género no deberán tener cabida nunca más. Extendemos el llamado a todxs lxs miembros de la comunidad cinematográfica a no callar más sobre casos de abuso y a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos, individual y colectivamente, en generar cambios reales”.

Finalmente, a través de un post en Facebook, siete días después de comunicar su fundación por ese mismo medio, la Academia señaló que suspendería sus actividades para no seguir “profundizando las brechas” en el sector audiovisual. “Lamentamos que el proceso se haya llevado a cabo de esta manera y que no se haya tenido buena comunicación tanto interna como externamente”. Hasta el momento, algunos cineastas piden su disolución.