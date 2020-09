Los Simpson es la serie animada más exitosa en al historia de la televisión. Desde su estreno en 1989 conquistó a la audiencia por realizar una sátira de la familia estadounidense.

Luego de 30 años al aire, la ‘nación Simpson’ no ha dejado de crecer y ahora el show ocupa un prominente lugar en la cultura pop. Pese a esto, también estaría cerca de su final y el showrunner Al Jean reveló que ya habían pensado en el mejor desenlace posible.

“El final perfecto sería terminar con la familia yendo a la misma función de Navidad a la que fueron en el primer capítulo. De ese modo, toda la serie sería un bucle sin principio ni final”, contó el ejecutivo anteriormente.

Los fans aprobaron y aplaudieron la idea, pero luego se dieron cuenta de que esto no sería posible ahora. “Ahora que ya lo hemos dicho... no sucederá”, aseveró el productor de la serie. Como se recuerda, Al Jean es conocido por no lanzar spoilers ni revelar detalles.

Los Simpson lanzará la temporada 32 el próximo 27 de septiembre a nivel mundial. Los episodios llegarán a través de Fox y los fans están contando los días para conocer las nuevas peripecias de la familia amarilla.

Cabe resaltar que el show será uno de los títulos más atractivos de Disney Plus, la nueva plataforma de streaming que promete desbancar a Netflix y Amazon Prime Video.

Los Simpson, últimas noticias