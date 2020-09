Inesperado. Keeping up with the Kardashians, el reality de larga duración que ha convertido a Kim Kardashian y Kylie Jenner en personalidades internacionales, acaba de anunciar su fin.

Con 14 años en la televisión, la familia viene usando sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores. Así también, se comunicó que la última temporada del show podrá ser vista en el 2021.

“Es con gran pesar que nos despedimos de Keeping up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas spin-off, hemos decidido como familia terminar este viaje. Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, se lee en el mensaje.

Kim Kaedashian compartió con sus fan un mensaje sobre el reality - Crédito: @kimkardashian en TW

El mismo comunicado ha sido copiado por Kris Jenner y Khloe Kardashian. La última ha dedicado un sentido mensaje a sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram. “Estoy tan agradecida por su apoyo todos estos años. Esto es muy especial y no sé cómo expresarlo ahora. Los cambios son difíciles, pero a veces los necesitamos. ¡Gracias por los recuerdos!”, compartió.

