Si bien el final de Game of thrones fue duramente criticado, fanáticos rescatan una escena en particular: Arya Stark matando al Night King.

Considerado uno de los momentos de mayor satisfacción para los televidentes, este no iba a tener a la joven del Norte como protagonista, sino a Jon Snow. Maisie Williams dio nuevos detalles a The Hollywood Reporter sobre el final que no vimos.

“Creíamos que iba a matar al Rey de la noche (Jon Snow), por lo menos eso me comentaron en la temporada 3 de Game of thrones. Todo esto cambió cuando leí el guion y vi que no, Arya iba a ser la responsable de todo“, explicó.

Incluso, la intérprete menciona que Kit Harington estuvo convencido de que él iba a derrotar al villano, pero el cambio de guion dio a otro responsable. “A él también le comentaron lo mismo. Creo que si Jon Snow lo hubiera hecho habría sido muy obvio y no funcionaría. Honestamente, me alegra que fuera Arya”, mencionó.

¿Lo dicho por Williams puede darnos algunas ideas de lo que podría pasar en los libros que faltan, Winds of winter y A dream of spring? Es posible. Tengamos en cuenta que George R. R. Martin ha dicho en su blog personal que lo que sucedió en la ficción televisiva no necesariamente ocurrirá en los textos que le faltan escribir.