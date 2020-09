Constantine 2: HBO Max habría descartado a Keanu Reeves para una secuela

Constantine, la película protagonizada por Keanu Reeves, adaptó los cómics de Vértigo en 2005. El resultado dividió a la crítica, pero los fans se encargaron se reivindicar la cinta convirtiéndola en una obra de culto con el paso de los años.

En 2014, Warner Bros realizó una serie y Matt Ryan se convirtió en el nuevo John Constantine. No obstante, los fanáticos no olvidaron al primer actor que dio vida al popular detective de lo paranormal.

Los pedidos para que Reeves retome su papel como Constantine en el reboot de HBO Max no se hicieron esperar. Luego de varios rumores, The Cultured Nerd informó que el servicio ya tendría un actor elegido.

Para sorpresa de todos, no se trataría ni de Keanu Reeves o Matt Ryan, sino de un actor cuya identidad se mantiene bajo resguardo. Si bien algunos se mostraron entusiastas, otros se muestran escépticos de que cualquiera de ambos actores pueda ser reemplazado.

Keanu Reeves es recordado por interpretar a Constantine en 2005. Créditos: Warner Bros

¿Quién es John Constantine?

John Constantine a veces conocido como Hellblazer, es un personaje ficticio, un antihéroe, miembro y líder de la Liga de la Justicia Oscura de DC Comics. El personaje fue creado por Alan Moore y el dibujante Stephen Bissette para la serie The Saga of the Swamp Thing en el número 37.

