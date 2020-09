Dentro de la comunidad de artistas, mucho se ha especulado sobre la identidad del británico Banksy, quien ha maravillado a miles de personas por sus obras de arte urbano.

Una reciente teoría en redes sociales, apuntó a Neil Buchanan, expresentador del recordado programa Art Attack, como el verdadero Banksy.

Neil Buchanan en Art Attack

Debido a la gran cantidad de mensajes que recibió el exconductor, por medio de su página web se desmintió la hipótesis sugerida por los fans.

“Neil Buchanan no es Banksy. Por desgracia, este sitio web no tiene la infraestructura para responder a todas estas preguntas de forma individual. Sin embargo, podemos confirmar que no hay verdad en el rumor alguno”, indicó el texto del sitio online.

La sospecha se generó a raíz de que salieron a la luz algunos tweets donde especulaban posibles coincidencias entre el lugar de los graffitis del artista y los sitios donde Buchanan tocó con su banda de música.

“He oído que hay rumores de que Neil Buchanan es Banksy. Si es cierto, sería la cosa más divertida de la historia. Lo mejor de Aintree. Es músico y su arte ha aparecido en las ciudades donde ha tocado. Esto va directo a la categoría de ‘creer sin tener dudas’”, escribió un usuario.

Neil debutó en el programa Art Attack en 1990, espacio que le permitió mostrar su arte en lugares abiertos. No obstante, años más tarde dejó su papel para luego retomar su trabajo que le dio fama.