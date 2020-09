Mulan, live action de Disney, se viene robando el corazón de grandes y chicos. Y no es para menos: su historia de valentía y esfuerzo se remonta a una balada china del siglo V, que arrastra consigo una leyenda que ha encantado en el país asiático y a nivel mundial. Por la pandemia del coronavirus, el estreno del filme se descartó del cine, y ahora se presentará en Disney+ por el servicio de Streaming, el que estará disponible en noviembre para Latinoamérica.

Y a pesar que el rostro de Liu Yifei, la actriz que interpreta a Mulan, parezca algo desconocido, es válido precisar el bagaje actoral de la artista chino-estadounidense, quien viene consolidando su carrera exponencialmente a nivel internacional.

¿Quién es Liu Yifei?

Liu Yifei, quien da vida a Mulan, es una actriz, cantante y modelo de 31 años originaria de Wuhan, China. Su verdadero nombre es Crystal Liu. Luego de vivir en el país asiático durante sus primeros 10 años, se mudó a Nueva York cuatro años, donde aprendió inglés y sobre la cultura occidental.

En el universo del entretenimiento de Asia, es conocida como ‘Fairy Sister’, por sus participaciones en películas de hadas. En el 2003, la actriz china hizo su debut profesional en los flashes, siempre encarnando a personajes dotados de elegancia y belleza.

Liu Yifei, además de actuar y cantar, tiene conocimientos en artes marciales. (Foto: Difusión)

Películas y series en las que participó

En las películas en que Liu Yifei ha dicho presente destacan ‘Hanson and the Beast’, ‘The chinese widow’ y ‘Night peacock’. Entre las series que ha actuado están ‘The love of Hypnosis’, ‘The return of the Condor Heroes’ y ‘Chinese Paladin’. Sin embargo, su papel más recordado fue en ‘Demi-gods and semi-devils’, serie de televisión adaptada de la novela homónima de Louis Cha.

Estos espectáculos forman parte del género asiático wuxia, una suerte de ficción que expone a guerreros itinerantes antiguos, quienes son presentamos con habilidades para hacer hazañas sobrehumanas de artes marciales. Además, Liu Yifei forma parte del afamado grupo ‘Dan’, en el que están actores y actrices de gran importancia por su participación en la gran ópera de Pekín.

Su pasión por el canto

A propósito de sus destacadas actuaciones, la intérprete de Mulan es una experta con los micrófonos. En el 2006, hizo una colaboración discográfica junto a Sony Music Entertainment con un álbum homónimo en idioma chino y japonés. Aquí, posicionó si canción ‘Mayonaka no Doa’ como el single principal del ‘Powerpuff Girls Z’, acaso la versión más moderna del clásico de reconocido Cartoon Network.

La audición para ser Mulan

La gesta de la actriz por el papel no fue cosa pequeña. Liu Yifei quedó elegida luego de que se adicionara a más de 1.000 mujeres de distintas nacionalidades. Sus conocimientos en artes marciales, su dominio del inglés, además de sus otras capacidades, le hicieron conseguir el rol protagónico de la película de Disney.