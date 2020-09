Rey Mysterio es una de las superestrellas más importantes de WWE. Desde su aparición en Raw hace 12 años, conquistó a los fanáticos gracias a su habilidad en el ring, carisma y la impecable ejecución del 619, el movimiento final con que el que tumbaba a sus oponentes.

A través de los años, muchos seguidores de la lucha libre lo consideraron como una especie de superhéroe y ahora podrán verlo como tal. El canal Cartoon Network trabaja en una serie animada sobre el ’maestro de 619′ en su lucha con fuerzas inimaginables que amenazan al mundo.

Rey Mysterio, de wrestler a superhérhoe. Crédito: Cartoon Network.

Rey Mysterio salvará la Tierra en serie de CN. Crédito: Cartoon Network

¿De qué tratará la serie de Rey Mysterio? “Cuando su fan número uno descubra este secreto, juntos se sumergirán en un mundo donde la emoción y la adrenalina de la lucha libre conviven con el misterio, la mitología, la historia, la magia y los seres sobrenaturales”, señaló la sinopsis.

Sobre esta producción, la superestrella reveló que no dudo en aceptar el proyecto propuesto por los Hermanos Calavera, encargados de la animación. A través de las redes sociales, expresó su entusiasmo y agradecimiento por la oportunidad de ver su sueño hecho realidad.

“Después de 35 años de carrera y múltiples logros, todavía me faltaba algo. Siempre quise una serie animada con el personaje de Rey Mysterio y, cuando los Hermanos Calavera, me presentaron su idea, inmediatamente me cautivó”, compartió.

Los enemigos de Rey Mysterio. Crédito: Cartoon Network

Como se dejó ver en las imágenes, los villanos de la serie fueron inspirados en Blue Demon, Mil Máscaras, Blue Panther, entre otras figuras representantes de la lucha libre. Si bien el diseño es fiel al de los originales, se desconoce si los personajes harán referencia a la vida de los luchadores.

Esta no es la primera vez que CN apuesta por shows de este tipo. En 2004, realizó Santo contra los clones, una miniserie de cinco episodios de dos a tres minutos. Esta rindió homenaje a las películas del mítico luchador mexicano y encantó a sus fans de América Latina.