Los fans del agente 007 cuentan los días para ver No time to die. La película 25 de la franquicia no solo marcará el final de una era, sino que también despedirá a Daniel Craig como James Bond luego de participar en cuatro películas.

Pese a que el estreno de la cinta está agendado para el próximo 20 de noviembre de 2020, los fans no pudieron evitar emocionarse con las escenas de acción reveladas en el segundo tráiler oficial. No obstante, fue Ana de Armas quien se robó todas las miradas.

En el avance, el villano Safin (Rami Malek) se ve a sí mismo como un salvador, aunque sus planes requieran que mueran millones de personas alrededor del mundo. Para detenerlo, Bond contará con el apoyo de Paloma (Ana de Armas) y una nueva agente 00 (Lashana Lynch).

La actriz de 32 años sorprendió por el peligro que representa, como toda femme fatale de la franquicia. Sus habilidades no solo se limitarían al combate cuerpo a cuerpo, sino también al uso de armas de fuego.

A través de Twitter, los fanáticos no escatimaron en halagos para la artista de nacionalidad cubana, que promete dejar huella en la saga. Asimismo, resaltaron su participación en Knives Out, Blade Runner 2049 y Knock Knock, entre otras producciones.

Cabe resaltar que Ana de Armas siempre ha buscado romper con el cliché de mujer latina en los proyectos en lo que se ha involucrado. Por este motivo, le entusiasmó la oportunidad de interpretar a Marilyn Monroe, la eterna rubia de Hollywood, en la película Blonde.

En ese sentido, también comentó sobre el temor de interpretar a Marta Cabrera en Knives Out. “Cuidadora latina, guapa”, era la forma en que describían al personaje, pero la actriz temía que tuviera pocos matices. “No tiene nada de malo, siempre y cuando no sea solo eso. Eso es con lo que tengo un problema”, contó.

En anteriores oportunidades, confesó que le gusta ver cine cubano en su tiempo libre. De todas las cintas, señaló que Conducta (2014) es una de las mejores que ha visto. Asimismo, dio a conocer que participó en videoclips de artistas musicales como Rosario Flores, Orishas, Sidecars y Taylor Swift.

No time to die - sinopsis

El legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo. Sin embargo, su paz dura poco luego de que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA le pide ayuda para realizar una misión. Este le lleva al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa.