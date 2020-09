Primero fue programada para marzo, luego se aplazó para julio, posteriormente para agosto, hasta que Disney la sacó de su calendario de estrenos. Así han sido los tropiezos del esperado lanzamiento de la millonaria película Mulan, en la que se ha invertido 200 millones de dólares. Por temas burocráticos de la franquicia y con el empujón inevitable de la pandemia por coronavirus —por lo que los cines de Estados Unidos y China siguen cerrados—, el filme tendrá una demanda con un precio de 29.99 dólares por alquiler en los países que Disney+ funciona.

La película es una versión nueva del filme animado de Disney, Mulan, estrenado en 1998. Esta adaptación narra la historia de una leyenda china en la que una joven, a punta de coraje, logra desafíos por el bien del imperio chino y por el honor de su familia, además de su interés amoroso. El largometraje de la franquicia estadounidense puso al personaje en la palestra de una audiencia internacional, pero la leyenda ya era conocida en China y demás lugares.

La historia real de Mulan en China

‘Heroína’ es lo que significa Mulan en el país asiático y en algunas regiones de habla china. En Estados Unidos, mientras tanto, es sinónimo de ‘la mujer guerrera’. Su historia se remonta a una balada folclórica de las dinastías del norte en China, entre los años 386 y 581 d. C. Con más de 300 palabras, la balada de Mulan narra la aventura de una joven que se viste de hombre y se integra al ejército chino para ocupar el puesto de su padre a fin de cumplir su papel, pues ella no cuenta con un hermano mayor.

Pintura china de Mulan, famosa leyenda en China desde el siglo V. (Foto: Difusión)

Vuelve a casa luego de tres años de campaña militar y servicio a China. De regreso, aparece con obsequios del emperador por su labor. Su familia le prepara un banquete como bienvenida. Se arregla el cabello, se cambia sus ropas y se maquilla el rostro antes de saludar a sus compañeros, quienes no sabían que Mulan era realmente mujer.

La balada de este personaje se ha adaptado de distintos géneros y formas de contar en las diversas dinastías imperiales chinas. Su historia sobre todo, suele reflejar el contexto social e histórico de la época en el país asiático. Un botón de ejemplo es la obra de teatro del siglo XVI Mujer Mulan se une al ejército tomando el lugar de su padre, pieza que representa al personaje como una doncella guerrera que tiene vendados los pies.

La obra incluye situaciones de drama en las que Mulan se desata los pies para que estos calcen en un par de zapatos de hombre antes de integrarse en el ejército. Luego los vuelve a amarrar a su regreso. Aquí, se sitúa al personaje en la práctica de venda de pies de las mujeres de la época. Por su parte, en El romance histórico de las dinastías Sui y Tan, novela del siglo XVII, la guerrera se quita la vida luego de volver a casa.

La verdad sobre si Mulan es una figura histórica real en China

Hasta el momento no existe evidencia acerca de si Mulan es una figura histórica que vivió en un momento en particular. No obstante, la balada folclórica es el primer documento escrito que habla sobre ella, y no se sabe la procedencia de este.

La película animada de Disney fue estrenada en 1998. (Foto: Difusión)

Vale mencionar que, por la cultura que perdura durante los años, es probable que personajes y situaciones reales han inspirado a la mencionada balada. Las versiones tempranas de su leyenda se barajan desde el drama, la poesía, la ficción, ensayos y notas. Sin embargo, su nombre sonó en las historias locales del siglo XIX, como en Las gacetas del Grand Qing.

Pese a que la balada de Mulan no especifica ni asegura la procedencia del personaje, sí hace mención a lugares reales como el río Amarillo y la montaña Yan, datos que han servido para ensayar su ciudad de origen.