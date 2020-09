El Padrino: las frases más famosas de la saga

Tras 48 años del estreno de El Padrino, el productor y guionista Francis Ford Coppola ha preparado una versión nueva de la saga, que tendrá el nombre de ‘Mario Puzo’s The Godfather Coda: The death of Michael Coleone’. Según Paramount Pictures, el lanzamiento de esta edición ofrece una restauración de la película original y un flamante montaje, que sin duda hace buenas migas con la visión original de la final que pensaban Coppola y Puzo.

Este último, quien escribió la novela en 1969 que da origen a la trilogía de El Padrino, ha colaborado con el director de cine en los guiones de tres filmes. Para esta nueva película, Francis Ford Coppola, junto a su empresa Zoetrope, ha elaborado el filme a partir de un escaneo en 4k del negativo original para, posteriormente, hacer una restauración del fotograma del largometraje de 1990 con el nuevo montaje. Durante seis meses, el proceso ha corregido arañazos, manchas y demás desperfectos del material inicial.

En esa línea, los amantes de la saga de El Padrino podrán gozar de una nueva versión más completa. Y para los seguidores de la saga, vale hacer un ejercicio de memoria y recordar las mejores frases de las películas que han marcado un hito en la historia del cine.

Las frases más recordadas de El Padrino

-”Le haré una oferta que no podrá rechazar”

Acaso la frase de El Padrino más famosa se da cuando Johnny Fontane, ahijado de Vito Corleone, llora frente al capo porque no consiguió un importante papel en una película. Corleone le da una bofetada y le dice que los hombres no lloran. Es así que este se refiere a Jack Woltz, productor del filme, y le dice a su ahijado: “le haré una oferta que no podrá rechazar”.

-”Cada hombre tiene su propio destino”

Nuevamente Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, es el dueño de esta frase que se ha inmortalizado en El Padrino.

-”Si algo nos ha enseñado la historia, es que se puede matar a cualquiera”

El amo de esta frase es Michael Corleone, hijo de Vito. Aquí, él se la dice a su medio hermano, Tom Hagen, interpretado por Robert Duvall.

-”Nunca digas lo que piensas a alguien fuera de la familia”

Otra de El Padrino a su hijo Sonny, mujeriego empedernido quien siempre quiso continuar con la herencia del padre.

-”No es personal Tom, solo negocios”

Esta frase tiene la firma de Michael Corleone, hijo de Vito e interpretado por el afamado Al Pacino.

-”Mi padre me enseñó muchas cosas aquí. En esta habitación. Me dijo: Mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos”

En la segunda parte de El Padrino, Michael Corleone usa esta frase mientras conversa con Frank Pentangeli.

El Padrino

-”Un abogado con su maleta puede robar más que cien hombres armados”

Épica frase de una conversación entre padre e hijo. Vito Corleone le dice esto a su hijo Sonny.

-”¿Dónde dice que no se puede matar a un policía?”

Esta frase fue dicha por Michael Corleone, quien abandonó los estudios e ingresó al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

-”Los italianos piensan que el mundo es tan duro que hace falta tener dos padres, por eso todos tienen un padrino”

Esta es otra cita famosa que dijo presente en la película y que inmortalizó el mismo Vito Corleone.

-”Un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre”

El Padrino le dio este consejo a Johnny Fontane, personaje secundario que se puede interpretar como una parodia del actor y cantante estadounidense Frank Sinatra.